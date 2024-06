Zé Vaqueiro encanta ao surgir de fantasia de super-herói ao lado do filho - Reprodução

Publicado 28/06/2024 15:56

Rio - Zé Vaqueiro encantou os seguidores ao surgir de fantasia de super-herói ao lado do filho, Daniel, de 3 anos, fruto de seu relacionamento com Ingra Soares. Em seu Instagram, o cantor mostrou os registros do momento de diversão dos dois, onde o artista se vestiu de Capitão América e o pequeno, de Batman.

fotogaleria

"Daniel está na fase de gostar de super-heróis. Fiz essa surpresa hoje pra ele. O Capitão América", escreveu na legenda da publicação. "Meu exemplo de homem. Grande pai. Meu amor", declarou Ingra. O casal também é pai de Arthur, de 11 meses e Nicolly, de 13, de outro relacionamento da influenciadora.

Nos comentários, famosos e anônimos enalteceram Zé. "Um herói diferente, né?", disse Xand Avião. "Ele tem um papai incrível", afirmou uma fã. "Coisa mais linda", ressaltou outra.

Confira: