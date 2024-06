Mariana Xavier fala sobre maternidade - Reprodução / Youtube

Publicado 28/06/2024 17:04 | Atualizado 28/06/2024 17:06

Rio - Mariana Xavier, de 44 anos, foi uma das convidadas de Marcela Monteiro no seu programa "De repente30+", no Youtube. Durante a entrevista, a atriz abriu seu coração ao falar sobre maternidade, revelando que não sente o desejo de ser mãe.

"Se um dia me bater um instinto maternal, eu adoto uma criança sem o menor problema, porque isso para mim está resolvido desde sempre. As pessoas falam sobre o amor de mãe, que não existe igual... que só vou saber se acontecer, mas eu não quero! Amo a minha liberdade. Não consigo abrir mão dela para ser responsável pela a criação de um outro ser", disse Mariana.A artista ainda admitiu fazer uso de aplicativos de relacionamento. "Eles ajudam a conectar pessoas que não conheceríamos normalmente. A fama é uma coisa que atrapalha, as pessoas ficam acuadas quando encontram. Acham que só vai querer famoso, rico e nem chega perto", conta.Ela até distribuiu dicas de como obter sucesso antes de se aventurar em um encontro. "Desconfie de homens que postam apenas foto e não colocam nada em seu perfil. É muito pretensão achar que apenas uma imagem basta. Para os que só tem imagens de óculos e barba, temos ali também algo a duvidar. Um sorriso é fundamental para saber o nível básico de higiene".Segura, a atriz diz que em seu perfil suas fotos são reais, pois ninguém consegue segurar um uma produção por muito tempo. "Tem fotos sem maquiagem e de biquíni. Acho importante para saberem que existe celulite e gordurinha, sim!", garante.