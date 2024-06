Hariany Almeida desabafa sobre romantização do TDAH - Reprodução / Instagram

Hariany Almeida desabafa sobre romantização do TDAHReprodução / Instagram

Publicado 28/06/2024 17:51 | Atualizado 28/06/2024 17:51

Rio - Hariany Almeida, de 26 anos, desabafou sobre o seu diagnóstico de TDAH, um transtorno neurobiológico de causas genéticas, caracterizado por sintomas como falta de atenção, inquietação, hiperatividade e impulsividade. No Stories do Instagram, a ex-BBB falou sobre a romantização do diagnóstico.

fotogaleria

"As pessoas romantizam o TDAH, mas para quem tem, é muito difícil. Eu cresci cheia de dificuldades na minha vida e não é engraçado. É uma mistura de dificuldade com culpa", iniciou."Perdi a aula porque esqueci meu livro lá. Isso é uma coisa que vai ficar martelando na minha cabeça o dia inteiro. Cansei de ficar com trauma por esquecer as coisas. Esses dias esqueci o filtro ligado na casa do meu namorado e começou a cair um monte de água. A gente tem muito problema de foco, não consigo ir levando as coisas para frente. Preciso estar na adrenalina. Minha maior motivação é o desespero. Deixo as coisas sempre para última hora", complementa."Na escola, eu não entendia nada. Morria de medo de me perguntarem alguma coisa. Eu ia apresentar trabalho e ficava desesperada, porque eu não conseguia aprender, só decorar. Também tenho facilidade em perder amizades, porque se a pessoa não está no meu dia a dia, eu esqueço de manter contato. Mas não é porque eu não amo", continuou.Por fim, a influenciadora falou sobre os pontos positivos do TDAH. "Nós somos extremamente inteligentes e quando eu tenho hiperfoco, isso faz com que eu vire uma máquina. Fico o dia inteiro pesquisando, indo atrás. Nós também somos bem-humorados, compreensivos, não somos estressados. A maioria das pessoas que eu conheço que têm são dispersas, engraçadas e compreensivas".