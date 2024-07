Xande de Pilares celebra mesversário da filha com tema do Sítio do Picapau Amarelo - Reprodução

Publicado 05/07/2024 16:10

Rio - Xande de Pilares e a mulher, Thay Pereira, compartilharam, nesta sexta-feira (5), uma série de fotos do mesversário da filha, Estrela, com tema do "Sítio do Picapau Amarelo". No Instagram, eles compartilharam registros da família vestida dos personagens do famoso programa infantil e encantaram os seguidores.

"3 meses da nossa Emília. Papai e mamãe te amam", escreveram na legenda da publicação onde a pequena aparece fantasiada com a icônica boneca de pano, enquanto Xande e Thay se caracterizaram de Saci Pererê e Tia Anastácia, respectivamente.

Nos comentários, os internautas elogiaram o tema escolhido. "Que amor", disse Carolina Dieckmann. "Vivi pra ver Xande pai de menina e fazer fotos de mesversário (risos) entregando tudo", afirmou uma seguidora. "Agora eu conto os dias pro mesversário dela chegar e descobrir qual personagem o Xande vai interpretar", contou outra.

