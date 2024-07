Eliezer posta clique de Viih Tube mostrando a barriga de grávida - Reprodução

Eliezer posta clique de Viih Tube mostrando a barriga de grávidaReprodução

Publicado 05/07/2024 22:01

Rio - Eliezer utilizou as redes sociais, nesta sexta-feira (5), para publicar cliques de Viih Tube, que está à espera do segundo filho do casal, Ravi, mostrando a barriga de grávida. Em seu story do Instagram, o influenciador se declarou para a amada e refletiu sobre a gestação.

fotogaleria

"Ela fica muito bonita grávida, né?", questionou. Em seguida, Eliezer refletiu: "A barriga não estava desse tamanho semana passada. A gente pisca e a barriga cresce do nada. Que loucura (risos)". Os dois já são pais de Lua, de 1 ano.