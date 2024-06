Viih Tube rebate críticas após Eliezer revelar que não usa aliança - Reprodução / Instagram

Publicado 21/06/2024 18:23

Rio - Viih Tube, de 23 anos, usou as redes sociais, na noite de quinta-feira (20), para rebater críticas após seu marido, Eliezer, explicar que não usa aliança de compromisso por achar brega. A influenciadora opinou dizendo que aliança não garante fidelidade, além de ressaltar que, caso fosse um desejo dela, o ex-BBB jamais se recusaria a usar o item.



"Eu vi muita página de fofoca viralizando o Eli falando que acha brega usar aliança. E um monte de gente comentando que isso é ‘desculpinha de macho’.Deixa eu falar uma coisa para vocês, mulheres, que acham que colocar aliança no dedo do homem vai impedi-lo de te trair… ele guarda no bolso e trai do mesmo jeito", disse. "Não garante fidelidade não, amigas, cuidado", escreveu.



"Gente, aliança não comprova fidelidade. E mais, se fosse uma coisa que eu fizesse muita questão, porque eu gosto ou sei lá, tenho certeza que ele [Eliezer] faria por mim e colocaria. Mas não é uma coisa que eu faço questão também, eu perco, acabo tirando para tomar banho e não acostumo com anel o tempo inteiro no dedo", continuou.



"Só casamos no papel e provavelmente terá troca de alianças e vamos colocar. Continuaremos usando? Tomara que sim, mas eu não sei porque não tenho esse costume, nem ele. Não se apaguem a isso, sei que é um símbolo para muita gente, mas para nós, não", concluiu.



O casal está junto desde 2022. Eles são pais da pequena Lua Di Felice, de 1 aninho, e Ravi, que ainda está sendo gerado.