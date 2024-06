Fernando Scherer defende a filha de comentários inconvenientes - Reprodução / Instagram

Fernando Scherer defende a filha de comentários inconvenientes Reprodução / Instagram

Publicado 21/06/2024 15:54

Rio - Fernando Scherer, mais conhecido como Xuxa, saiu em defesa da filha, Isabela Isabella Scherer, que expôs alguns comentários inconvenientes que vem recebendo em seu perfil. Nos Stories, do Instagram, o ex-nadador rebateu as críticas e se declarou para a atriz, nesta quinta-feira (20).

fotogaleria

"Vou defender a minha filha, Isabella. Vendo os stories dela, das pessoas falando: 'se tu não aguenta minha opinião, não deveria ser uma pessoa pública'. A pergunta é: quem pediu sua opinião?", iniciou Fernando no vídeo.

"Não é porque eu sou uma pessoa pública que eu estou pedindo a sua opinião pelo óculos que eu usei, pelo botox que eu fiz, pela roupa que eu estou. Na verdade, estou cagando para sua opinião", seguiu o ex-nadador.

"Então se se recomponha. Não fica dando a sua opinião só para expressa-la, porque ninguém pediu a sua opinião. Eu não acredito que a Isabela esteja pedindo a opinião de alguém sobre moda, né? Desculpa, vai ter que entrar na fila para ficar mais bonita que a minha filha", disse ele aos risos.

"Olha, eu me divirto. Vou fazer o que? Isabella Scherer, eu te amo. Não é bom? Brincar, se divertir, rir, tirar sarro, falar merd*? E pode ser pela internet também. Essa é a graça de viver assim, com leveza. Pode falar o que quiser, pode brincar e está tudo certo. É sobre isso. Mas que ela é linda, ela é linda", finalizou ele.

Nesta quinta-feira (20), Isa Scherer desabafou sobre os comentários negativos que recebe sobre seu corpo e a maneira como se veste. "Mulher do céu, diminui essa cortina do biquíni, pelo amor de Deus. Já não tem teta e aí usa um biquíni enorme desse", "você tem um mal gosto", "se trocou no escuro, com certeza", são alguns dos exemplos de comentários que a atriz e vencedora do "Masterchef" expôs.

"Como pode ser assim? E acharam que era só isso? Continua, mas eu parei porque era o suficiente", escreveu ela, nos Stories, acompanhado de emojis de náusea.