Cantora Ana Carolina curte noite carioca com a namorada Ramona Bakker - R. A / AGNEWS

Publicado 21/06/2024 13:28

Rio - A cantora Ana Carolina, de 49 anos, e a namorada, a produtora Ramona Bakker, de 46, curtiram a noite carioca, nesta quinta-feira (20), em clima de romance. Elas foram vistas abraçadinhas num restaurante na Zona Sul do Rio.



O casal foi clicado no lado de fora do estabelecimento, enquanto conversavam, riam e tomavam uma cervejinha. A primeira aparição pública delas foi em novembro do ano passado, na festa de 50 anos da apresentadora Angélica.

