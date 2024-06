Cesar Tralli e Ticiane Pinheiro celebram aniversário de 5 anos da filha, Manuella - Araujo / Agnews

Publicado 21/06/2024 21:26

Rio - Cesar Tralli e Ticiane Pinheiro comemoraram o aniversário de 5 anos da filha, Manuella, nesta sexta-feira (21), em São Paulo. O casal reuniu amigos e familiares em uma celebração com tema da princesa Rapunzel, do filme ‘Enrolados’, da Disney. No Stories do Instagram, a apresentadora mostrou detalhes do festão.

fotogaleria

A irmã mais velha de Ticiane, Rafaela Justus, de 14 anos, também marcou presença no evento. Helo Pinheiro, a eterna Garota de Ipanema, e Fernando Pinheiro, pais da apresentadora, estiveram na comemoração. Roberto Justus e Ana Paula Siebert, também foram para a festa.



A aniversariante surgiu com um vestido lilás igual ao da protagonista da história escolhida para o tema. A festa aconteceu alguns dias antes do aniversário oficial da pequena, já que Manuella só completará 5 anos no dia 12 de julho.