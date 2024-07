Mel Maia questiona internauta que faz comentário negativo em foto da atriz - Reprodução / Instagram

Mel Maia questiona internauta que faz comentário negativo em foto da atrizReprodução / Instagram

Publicado 05/07/2024 21:04

Rio - Mel Maia, 20 anos, desabafou que apareceram pessoas para atacá-la após ela ter postado uma foto de biquíni, nesta sexta-feira (5). A atriz apontou que mulheres falaram do episódio fake que sofreu nesta quinta-feira (4). Melissa foi vítima de montagem de vídeo íntimo falso com traficante preso , feito por inteligência artificial.

"Você é mulher, tinha que estar apoiando outra mulher!", expressou indignada para a internauta. Ela ainda apontou que os boatos cresceram por causa de pessoas desocupadas. "Os desempregados já ficam comentando... alimentando a fake news", afirmou.

fotogaleria

"Amigas, eu fico chocada!", comentou a artista, que contou ter mandado mensagem para uma das mulheres que fez um comentário negativo em sua publicação. Em print postado nos stories, Mel Maia mostrou parte da conversa que teve com a internauta. A atriz apontou, nas mensagens, o fato de que a mulher tinha um filho pequeno e que, se fosse com a seguidora, tinha "certeza que não ia aguentar o rojão". E recebeu a resposta: "Infelizmente, são consequências!".

Depois da exposição, a seguidora passou o perfil para o modo privado. Pouco depois, as fãs da atriz denunciaram a conta dela no Instagram, fazendo com que fosse desativada. "Amigas, em menos de cinco minutos vocês derrubaram a conta da mona", comemorou a influenciadora.