Virginia Fonseca, Maria Alice e Maria FlorReprodução / Instagram

Publicado 05/07/2024 12:01

Rio - A influenciadora digital Virginia Fonseca, de 25 anos, compartilhou nas redes sociais, nesta sexta-feira (5), que fez seu enxoval em Orlando, nos Estados Unidos. Grávida do terceiro filho, José Leonardo, ela estava acompanhada das filhas Maria Alice, 3, e Maria Flor, 1, e da sogra, Poliana Rocha.

"Feliz em estar vivendo esse momento ao lado de pessoas especiais que amo (faltando o Zé [Felipe] e minha mãe, mas tudo bem)", escreveu a influenciadora na legenda da publicação. Entre os itens do enxoval, a dona da marca We Pink comprou uma bomba de amamentação e um bebê realista para uma das filhas. Ela também mostrou as pequenas se divertindo na "maternidade" que tem dentro da loja, vestidas de enfermeiras, com direito até a estetoscópio de brinquedo.