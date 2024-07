Dennis Carvalho e Deborah Evelyn - Victor Chapetta / Agnews

Publicado 05/07/2024 08:04

Rio - Dennis Carvalho compareceu à estreia da peça "Três Mulheres Altas", no teatro do hotel Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio, nesta quinta-feira (04). O diretor, afastado das telinhas desde 2018, esteve no local para prestigiar a ex-mulher Deborah Evelyn, que estrela o espetáculo ao lado de Suely Franco e Fernanda Nobre. Na ocasião, ele recebeu o carinho da atriz e ainda deu um beijinho nela. Os dois foram casados durante 24 anos e tiveram uma filha. A relação chegou ao fim em 2012.

Além de Dennis, Guilherme Fontes, Sergio Marone, Nathalia Dill, Priscila Castello Branco e Maria Clara Gueiros também assistiram à peça. Escrito por Edward Albee (1928-2016) no início da década de 90, o espetáculo conta a história de três mulheres, batizadas pelas letras A, B e C, e aborda a forma com que lidamos com o envelhecimento.