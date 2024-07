Pablo dá bronca em fã durante show - Reprodução de vídeo

Publicado 05/07/2024 08:45

Rio - Pablo, de 38 anos, se aborreceu com um fã em um show em Macajuba, na Bahia, em comemoração aos 118 anos da cidade, no início desta semana. Dono dos hits "Porque Homem Não Chora", "Ao Sabor do Vento" e "Bilu Bilu", o cantor deu uma bronca em um admirador que pediu uma foto com ele durante a apresentação. Um vídeo do momento repercutiu nas redes sociais.

"Que perturbação dos infernos com negócio de celular. Posso cantar? Bora deixar celular para depois? Bora curtir o momento? Esquece esse negócio de foto e selfie agora, até porque olha a altura disso aqui para eu ficar me abaixando", reclamou Pablo.

"Que doença esse negócio de celular, uma doença dos infernos. Eu todo empolgado pra cantar e fica a peste me dando celular. Não vou pegar celular. Deixa eu cantar, Estou tão feliz cantando pra vocês", concluiu.