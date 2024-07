Fabiana Justus comemora 100 dias do transplante de medula óssea - Reprodução / Instagram

Rio - A influenciadora digital Fabiana Justus, de 37 anos, utilizou as redes sociais, na manhã desta sexta-feira (5), para comemorar 100 dias do seu transplante de medula óssea. A empresária, que está tratando uma leucemia desde janeiro , celebrou a recuperação e o progresso do procedimento."Bom dia! 100 dias pós transplante!!! Chegamos!!! D + 100", escreveu a filha de Roberto Justus nos stories do Instagram, onde aparece deitada na cama. "Depois eu venho falar mais sobre isso. Obrigada Deus por mais essa benção", agradeceu a criadora de conteúdo.

Fabiana também contou sobre o primeiro passeio no shopping com as filhas, desde que recebeu o diagnostico de câncer. Elas também aproveitaram o tempo juntas para irem ao cinema e almoçaram ao ar livre.A influenciadora é filha do empresário Roberto Justus com Sasha Cryzman. Ela fez o transplante de medula óssea em abril deste ano . Todas as etapas do seu tratamento têm sido registradas nas redes sociais.