Kendrick Lamar, durante o clipe de ’Not Like Us’Reprodução / Vídeo

Publicado 05/07/2024 10:55 | Atualizado 05/07/2024 11:33

Em um novo capítulo da briga entre dois dos grandes rappers da atualidade, o americano Kendrick Lamar lançou, nesta quinta-feira (4), o aguardado clipe de "Not Like Us", com novos "ataques" e provocações ao canadense Drake. A música, que havia estreado em maio no primeiro lugar da "Billboard Hot 100", tabela musical que mede a popularidade das canções nos Estados Unidos, já era considerada um sucesso.







Referências

No vídeo, o artista americano aparece fazendo flexões em blocos de concreto, uma alusão ao clipe de "Push-Ups", do rapper canadense. Em outro momento, Kendrick destrói uma "piñata" na forma de uma coruja. Além disso, o animal aparece preso em uma gaiola. Essas são referências à gravadora fundada por Drake, a "OVO Sound", que tem um desenho da ave como logo.

Durante a briga entre os dois, Lamar foi acusado de agredir a sua mulher, Whitney Alford, pelo canadense. O clipe contou com a presença dela e dos dois filhos do "K-Dot" dançando, no que foi entendido como uma resposta a estes ataques.

Em outra parte do vídeo, Kendrick pula amarelinha bem no momento em que canta um trocadilho em inglês sobre tentar acertar uma nota musical, lá menor, o que sonoramente fica entendido como acertar "uma menor". O rapper canadense é acusado pelo colega de profissão de ser pedófilo.

O clipe contou com a direção de Dave Free, produtor musical acusado por Drake de ter tido um caso com Whitney e de ser pai biológico de um dos filhos dela com Kendrick. A participação fez os fãs chamarem o canadense de mentiroso.

Rivalidade

Entre os dias 3 e 4 de maio, ambos os artistas lançaram músicas se atacando em um intervalo de poucas horas. Neste período, Lamar lançou "6:16 in LA" e "Meet the Grahams", enquanto Drake publicou "Family Matters" e "The Heart Part 6". Ambos trocaram acusações, com o americano acusando o adversário de pedofilia, enquanto o canadense disse que seu rival agrediu a parceira.

A "briga" teve uma pausa após o rapper americano lançar "Not Like Us", que em dois meses, atingiu mais de 110 milhões de visualizações. O clipe ultrapassou 13 milhões de reproduções após 14 horas de lançamento.