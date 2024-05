Kendrick Lamar e Drake se alfinetaram em suas últimas músicas lançadas - Instagram / Reprodução

Publicado 15/05/2024 14:41 | Atualizado 15/05/2024 15:07

Um conflito entre os artistas Kendrick Lamar e Drake mexeu com o mundo da música internacional nas últimas semanas. Os dois trocaram ataques e retomaram uma briga que começou anos atrás. O auge do embate foi no início do mês, quando ambos lançaram um total de quatro canções em dois dias com acusações de pedofilia e agressão doméstica. No dia 7, um segurança de Drake foi baleado perto da mansão do cantor, mas a polícia canadense, que investiga o caso, informou que é cedo para saber se o incidente tem relação com as diss tracks.

Os dois rappers tinham uma relação amigável e fizeram músicas juntos no início de suas carreiras. Em 2011, eles lançaram "Buried Alive Interlude" no segundo álbum de estúdio do Drake. No ano seguinte, foi a vez do canadense colaborar com o americano na canção "Poetic Justice".

Ambos os artistas estavam em crescimento, até que em 2013, Lamar participou do single "Control", de Big Sean. Vários músicos com quem ele já tinha trabalhado foram citados – inclusive Drake. "Eu tenho amor por todos vocês, mas estou tentando mata-los", diz um dos versos, referindo-se a supera-los na indústria musical.

Em entrevista feita à época na Billboard, Drake ironizou o trecho em que é citado. "Eu realmente não tinha nada a dizer sobre isso. Me parece um pensamento ambicioso. Foi só isso. Eu sei muito bem que o Kendrick não está me assassinando, em nenhuma plataforma. Então, quando esse dia chegar, acho que poderemos revisitar o assunto."

Confronto se torna mais assertivo

Os dois permaneceram trocando indiretas ao longo dos anos, mas em outubro do ano passado, Drake lançou "First Person Shooter" com J. Cole. Na música, eles se colocam junto a Kendrick como os três grandes do rap, pela influência dos artistas no gênero.

Uma resposta direta de Lamar veio em "Like That", com Metro Boomin e Future, lançada em 26 de março, onde ele afirma que "não existem três grandes, e sim apenas um grande", se referindo a si próprio.

A treta continuou com o lançamento de "Push-Ups", do Drake, em 13 de abril. "Você não está em nenhum 'trio grande' / SZA te enxugou, Travis te enxugou, 21 Savage te enxugou", diz a letra, se referindo a outros artistas que já teriam ultrapassado Kendrick em visibilidade.

No último dia de abril, Kendrick lançou a sua música de resposta, chamada de "Euphoria". Ele chama o cantor de manipulador, mentiroso e o acusa de usar inteligência artificial em uma canção.

Entre os dias 3 e 4 de maio, os dois artistas lançaram músicas se atacando em um intervalo de poucas horas. Neste período, Lamar lançou "6:16 in LA" e "Meet the Grahams", enquanto Drake publicou "Family Matters" e "The Heart Part 6".

Eles trocam diversas acusações nas letras. Dentre as principais, o americano acusa Drake de pedofilia, enquanto o canadense alega que Kendrick agrediu sua esposa, Whitney Alford. Os dois negam que tenham cometido os crimes.

A "briga" teve uma pausa após o rapper americano lançar "Not Like Us", feita para as pistas de dança como o canadense costuma fazer — o grande sucesso com mais de 40 milhões de visualizações somente no YouTube. Até o momento, Drake não respondeu.