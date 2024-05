Netflix lança trailer do longa 'Biônicos' - Reprodução de vídeo

Publicado 15/05/2024 14:22 | Atualizado 15/05/2024 14:31

Rio - O longa "Biônicos", estrelado pelos atores Bruno Gagliasso (Dupla Identidade), Jessica Córes, (Cidade Invisível) e Gabz (Da Ponte Pra Lá), teve seu trailer divulgado, nesta quarta-feira (15), e deixou o público animado para a estreia, que será em 29 de maio. O filme de ficção científica da Netflix retrata uma sociedade de um futuro próximo dominada por próteses biônicas.

O trailer mostra Maria (Jessica Córes), uma atleta de salto a distância, ressentida com o declínio da sua carreira devido a ascensão de próteses biônicas no esporte. As coisas mudam quando ela encontra Heitor (Bruno Gagliasso), que lhe faz uma proposta surpreendente. Assista:

Também fazem parte do elenco Christian Malheiros (Sintonia), Klebber Toledo (Procura-se), Paulo Vilhena (Como Nossos Pais), Nill Marcondes (Colegas) e Danton Mello (Predestinado). Dirigido e escrito por Afonso Poyart (2 Coelhos), também integram o grupo de roteiristas Josefina Trotta (Manhãs de Setembro), Victor Navas (Carandiru) e Cris Cera (Protesys).



Nos comentários da publicação no Instagram do streaming, famosos e expectadores demostraram animação com a estreia. "Só digo uma coisa pra Sra: Meus filhos mais velhos estão surtando aqui!", disse Gagliasso, estrela do filme. "Que incrível!!! Estamos prontos!!!", escreveu Giovanna Ewbank. "Já quero assistir", revelou o ex-bbb Eliezer. "Meu gênero favorito! Ah, mal posso esperar!", falou um usuário das redes sociais.