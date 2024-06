Lim Ki-mo solta a voz ao lado de Xande de Pilares - Reprodução de vídeo

Lim Ki-mo solta a voz ao lado de Xande de PilaresReprodução de vídeo

Publicado 08/06/2024 08:50 | Atualizado 08/06/2024 10:29

Rio - O embaixador da Coreia do Sul Lim Ki-mo se jogou no samba, no Bar do Zeca Pagodinho, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O diplomata participou do show de Xande de Pilares e cantou o hit "Tá Escrito" ao lado do sambista. Lim ainda presenteou o cantor nos bastidores. Vídeos do momento foram compartilhados nas redes sociais.

fotogaleria

Além do embaixador da Coreia, Xande recebeu no palco Compadre Washington, do É o Tchan, que cantou a canção "Bambolê", e Adriana Bombom, que deu um show de samba no pé em cima do palco. A roda foi na noite da última quinta-feira (6).

Essa não é a primeira vez que Lim Ki-mo apareceu mostrando que curte uma música brasileira. Em abril deste ano, ele soltou a voz no Samba do Trabalhador, no Renascença, no Andaraí, no clássico "Trem das Onze", composição de Adoniran Barbosa e famosa na versão dos Demônios da Garoa.

Já no ano passado, Lim Ki cantou "Cheia de Manias", do Raça Negra, com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, na sede do governo municipal.