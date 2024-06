Camilly Victoria e Daze - Reprodução / Redes sociais

Camilly Victoria e DazeReprodução / Redes sociais

Publicado 10/06/2024 16:31 | Atualizado 10/06/2024 17:18

Rio - A cantora Camilly Victoria, filha de Carla Perez e Xanddy, compartilhou stories do Instagram ao lado da namorada Daze na segunda-feira (10), com direito a fotos e vídeos em que as duas se abraçam, dançam e se divertem.

O casal está junto há dois anos. Ambas são discretas na vida pessoal e agem da mesma forma em relação ao namoro. Por isso, pouco se sabe sobre como se conheceram, visto que Daze é norte-americana e as poucas publicações dela são na Flórida ou no Texas.

Camilly Victoria e a namorada Daze no Instagram Reprodução / Redes sociais

Quando a filha assumiu publicamente o relacionamento, Xanddy utilizou as redes sociais para se manifestar sobre os boatos de que não apoiaria a orientação sexual da primogênita: "A base aqui na nossa família sempre foi o amor e o respeito. Então, eu jamais teria algum problema com minha filha ou com meu filho por conta de qualquer escolha deles".

"Os nossos filhos, a Camilly e o Vitor, eles são livres. Inclusive já são adultos também. E qualquer escolha que façam, julgando sempre a felicidade deles, obviamente tanto eu quanto a Carla, nós estamos aqui para apoiá-los, para amá-los e eu tenho certeza de que é assim que eles se sentem, porque criamos eles assim", finalizou.