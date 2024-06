Benedita, Regina Casé e amigas - Movedby

Publicado 21/06/2024 12:49 | Atualizado 21/06/2024 12:49

Rio - Benedita Casé, filha de Regina Casé com Luiz Zerbini, completou 35 anos e comemorou, na noite de quinta-feira (20)em um bar no Jockey Club, na Gávea, Zona Sul. A festa contou com show do cantor Feyjão e recebeu muitos famosos convidados: Carolina Dieckmann, Preta Gil, Leo Marçal, Carolina Kennedy Lima, Jennifer Dias, Douglas Silva e Ella Fernandes.

Dieckmann soltou a voz com o cantor com o pagode "Domingo", do grupo Só Pra Contrariar. Preta Gil cantou sua música "Sinais de Fogo" enquanto Regina Casé e Douglas Silva se empolgaram e dançavam na frente do palco.

No dia do aniversário de Benedita, Regina escreveu um textão declarando seu amo para a filha: "Benedita é a mulher mais bonita que existe. A mulher mais sábia que eu conheço. A mais sexy. A mais firme. A mais suave. Ela é uma rocha de integridade...", escreveu em um trecho.