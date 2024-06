Lívia Andrade ganha festa surpresa na Globo - Reprodução

Publicado 20/06/2024 22:30

Rio - Lívia Andrade utilizou as redes sociais, nesta quinta-feira (20), para contar que ganhou uma festa surpresa na Globo. Em seu Instagram, a apresentadora, que está completando 41 anos, mostrou os registros da celebração e agradeceu o carinho.

fotogaleria

"Meu primeiro aniversário na Plim Plim (risos)... Amei a surpresa! Aqui eu tenho uma segunda família que sempre me recebe com muito amor, carinho, respeito e alegria. Olha que gravar no dia do aniversário tem suas vantagens, estou sendo muito mimada! Obrigada, gente. Registrado no coração para sempre", escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários, famosos fizeram questão de mandar um recado para Lívia. "Parabéns, maravilhosa", afirmou Simony. "Parabéns, amada", disse Adriana Bombom. "Parabéns, Lívia! Que você continue tendo muito mais sucesso! Te amo", declarou Diogo Defante.

Confira: