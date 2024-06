Famosos prestigiam peça de Bruno Mazzeo e Lucio Mauro Filho no Rio

Rio - Um time de famosos marcou presença, nesta quinta-feira (20), na estreia da peça de Bruno Mazzeo e Lucio Mauro Filho, "Gostava Mais Dos Pais", que aconteceu no Teatro Casa Grande, na Zona Sul do Rio. Nomes como Marieta Severo e Débora Bloch estiveram no local. Confira!

Relatar erro