Grávida, Mel Fronckowiak ganha chá de fralda surpresa

Publicado 20/06/2024 16:48

Rio - Mel Fronckowiak revelou, nesta quinta-feira (20), que ganhou um chá de fralda surpresa das mães da turma de sua primogênita, Nina, da escola. Em seu Instagram, a apresentadora, que está à espera de seu segundo filho com Rodrigo Santoro , publicou um longo texto falando sobre o momento especial.

"No meio de tanta correria e sobrecarga, a vida surpreende a gente com momentos felizes que nunca mais sairão da memória. Ontem eu pude viver um deles. As mães da série da minha filha fizeram um chá de fralda surpresa pra mim (até a minha mãe participou e eu nem desconfiei!)", disse.

"Vivemos um encontro de coragem, de afeto, de solidariedade e de muitas risadas também. Mulheres que se fortalecem juntas no atravessamento da vida e nos desafios da maternidade. Não tem como ser mais especial. Em um determinado momento, uma das minhas amigas me fez refletir sobre algo importante: às vezes, por conta da vida corrida e das burocracias que precisamos resolver, os momentos da segunda maternidade não são tão celebrados como os da primeira", refletiu.

Em seguida, Mel agradeceu pelo carinho. "E eu saí dessa noite ainda mais disposta a viver cada detalhe dessa jornada, observando cuidadosamente a barriga que cresce e aponta na direção de uma vida nova, pra todos nós. Obrigada, meninas, amigas que a maternidade me deu, por me fazerem sentir tão amada e especial", afirmou.

