Juliette rebate críticas sobre nova músicaReprodução

Publicado 20/06/2024 16:14

Rio - Juliette utilizou as redes sociais, nesta quinta-feira (20), para rebater as críticas sobre sua nova música, "Vem Galopar", que faz parte de seu projeto de São João e é uma adaptação do clássico de festa junina, "Pagode Russo". Em seu Instagram, a cantora falou sobre a letra ter dividido opiniões dos internautas e deu exemplos de outras canções que também contam com duplo sentido.

"Agora, está ficando engraçado essa implicância. Povo falando da letra de 'Vem Galopar', ô besteira! 'Vem galopar, roça-roça'. Quem vê isso não dançava na boquinha da garrafa, na dança do créu, no convidado para tal suruba, no 'senta senta, quica quica', meu Deus! Quer escutar poesia?", questionou.

"Não, agora falando sério. Uma letra para você meditar na palavra, escuta 'Amor de São João'. Está no disco novo. Tem 14 músicas, tem 'Esperando na Janela', tem várias, entendeu? Tem 'Pedras Que Cantam'... é que eu não lembro o nome de todas. Tem 14 músicas, só tem um 'roça-roça' e 'vem galopar' e tu está 'moendo' no pé do ouvido", disse.

Juliette, então, fala sobre os comentários criticando a letra de 'Vem Galopar' por ser uma canção de São João. Coloca aí no Google a música 'O Gato Tico', coloca 'Severina Xique Xique', 'Sou Pequenininha', de Marinês... meu amigo, é música com força que a gente bota só São João. Deixa de ter o moído no meu juízo", afirmou.