Pocah curte dia de sol em Paraty - Reprodução do Instagram

Pocah curte dia de sol em ParatyReprodução do Instagram

Publicado 20/06/2024 13:54

Rio - Pocah, de 29 anos, aproveitou o dia ensolarado, desta quarta-feira (19), para renovar o bronzeado. De biquíni, a cantora colocou a vitamina D em dia e exibiu o corpo escultural à beira da piscina. Em uma das publicações, feitas no Instagram Stories, a artista aparecia de costas, deixando o bumbum em evidência. "Silenciando meu marido pra postar", brincou ela na legenda, se referindo ao empresário Ronan Souza.

fotogaleria

Na mesma rede social, ela postou um vídeo em que aparece nadando na piscina, que ficava no teto da suíte da pousada luxuosa onde estava hospedada em Paraty, e momentos de diversão com a filha, Vitória. "Estava precisando tanto desse tempinho com a minha pequena", disse Pocah.