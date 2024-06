Tati Dias se declara para Lauana Prado - Reprodução do Instagam

21/06/2024

Rio - Tati Dias publicou uma declaração apaixonada para a cantora Lauana Prado, com quem vive um affair, na noite desta quinta-feira (20). A influenciadora digital e ex-participante do realities "De Férias com o Ex" e "A Fazenda" compartilhou um clique em que aparece na praia com a artista e disse que ela mudou sua vida.

"Eu encontrei alguém que entrou na minha vida do nada e assim, sem perceber, mudou tudo. Alguém que, mesmo com o medo de se entregar mais e sair machucada, me deixou chegar mais perto e me encantar com esse sorriso que transborda meu coração. Eu encontrei alguém que tem o poder de mudar o meu dia só com uma mensagem, ou quando me olha, do nada, contando qualquer história que fica muito mais bonita no meio da sua risada", iniciou.

"Encontrei alguém que me faz esquecer, com um toque, tudo o que antes e deixava triste e me fez, aos pouquinhos, voltar a acreditar que o amor existe. Eu encontrei alguém que me faz querer viver cada detalhe e ficar até mais tarde te olhando deitada, esquecendo do mundo enquanto a gente coleciona girassóis. Eu encontrei alguém que também veio carregada com o passado, mas faz o meus dias muito mais felizes. E, ao invés de fugir, ela me faz ter vontade de ficar e beijar todas as suas cicatrizes", continuou.

"E, eu poderia procurar qualquer outra coisa no mundo, se eu não tivesse juntado os fatos, somado as vontades e chegado em um resultado que provavelmente já estava escrito em qualquer carta de tarot: AMOR. A mulher que eu me apaixonei não me promete uma história de novela, mas me faz perceber que amor de verdade não é o mundo que vai me dar. É ela", concluiu.