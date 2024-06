Giovanna Ewbank fala sobre relação com Bruno Gagliasso - Reprodução de vídeo

Giovanna Ewbank fala sobre relação com Bruno GagliassoReprodução de vídeo

Publicado 21/06/2024 08:04

Rio - Giovanna Ewbank, de 37 anos, lembrou do início do relacionamento com Bruno Gagliasso durante o programa "Quem Não Pode Se Sacode", do GNT, nesta quinta-feira (20). A apresentadora disse que teve medo de se envolver com o ator porque ele 'estava cada dia com uma pessoa'.

"Quando eu conheci o Bruno, eu dei uma titubeada. A gente ficou, se afastou, porque ele é muito famoso... E, a cada dia, ele estava com uma pessoa", contou Ewbank, surpreendendo Fernanda. "A gente ficou muito amigo, começamos a nos falar por meses e, depois dessa amizade estabelecida, que a gente voltou e começou uma relação, mas fiquei com muito medo", revelou.

Giovanna e Bruno estão juntos há 14 anos e tem três filhos, Titi, Bless e Zyan.