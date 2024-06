Ex-BBB Amanda Meirelles faz alerta sobre distúrbio de imagem: Não me enxergava dessa maneira - Reprodução / Instagram

Publicado 20/06/2024 10:31

Rio - A ex-BBB Amanda Meirelles utilizou as redes sociais, na noite desta quarta-feira (19), para fazer um alerta aos seguidores sobre distúrbio de imagem. A condição mental está relacionada a uma preocupação exagerada com a própria imagem, que faz com que a pessoa se incomode profundamente com defeitos imaginários ou "comuns" em seu corpo. Nos stories do Instagram, a influenciadora digital e médica mostrou fotos de dois anos atrás para comentar sobre a questão de saúde que vivenciou.



Amanda pontuou que na época pesava dez quilos a menos do que atualmente. Nas fotos, a campeã do "Big Brother Brasil 23" aparece com roupa de frio, no entanto, ela comentou que na ocasião estava calor. "Esse dia eu ia para um 'date' [encontro] e estava muito quente, porém, eu só me senti confortável em sair de casa com uma bota que cobrisse boa parte da minha perna e com manga comprida, ou casaco que escondesse a parte de cima do meu corpo", contou.

Logo após, ela revelou que apesar de estar melhor, às vezes volta a ter essas questões. "Distúrbio de imagem é um buraco muito, mas muito fundo e não é fácil de sair dele. Confesso que de vez em quando eu também ainda tenho esses momentos. Então tome muito, mas muito cuidado com o que você consome nas redes sociais para não se minimizar e achar que só vai ser bonito se você tiver aquele corpo, ou aquela pele ou aquele cabelo. Muito cuidado! Muitas vezes você não está se enxergando da maneira que você é", alertou a médica.

Em seguida, ela disse que se achou muito bonita ao ver os registros antigos, mas que na época, devido a questão mental, quase não saiu de casa por não se sentir satisfeita com sua aparência. "E hoje eu vejo que não, eu estava gata pra caramba. Porém, eu não me enxergava dessa maneira", desabafou nos stories.