Murilo Huff comemora um ano de namoro com Gabriela VersianiReprodução

Publicado 19/06/2024 22:03

Rio - Murilo Huff utilizou as redes sociais, nesta quarta-feira (19), para comemorar um ano de namoro com Gabriela Versiani. Em seu Instagram, o cantor publicou um longo texto se declarando para a influenciadora. Ele é pai de Léo, fruto de seu antigo relacionamento com Marília Mendonça.

"Ela é calmaria quando eu estou acelerado. Ela é alegria quando eu estou desanimado. Ela é descanso quando eu estou cansado. E ela sabe sabe me cansar quando eu to deitado. Ela me acompanha quando eu to focado. Ela me consola se der tudo errado. Se eu tiver em baixo ela me põe no alto. Ela me segura se eu cair do salto. Ela me deixa equilibrado", escreveu na legenda da publicação.

Gabriela, por sua vez, fez questão de retribuir o carinho. "Meu Deus. Eu amo tanto ser a sua parceira, amor! obrigada por me fazer mais feliz feliz 365 dias", disse. "Só falta por melodia, porque a letra da música está pronta. Vocês são lindos juntos", afirmou uma internauta. "E ele sabe deixar todo mundo apaixonado", relatou outra.

