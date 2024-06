Sandy celebra aniversário da mãe, Noely - Reprodução

Sandy celebra aniversário da mãe, NoelyReprodução

Publicado 19/06/2024 18:59

Rio - Sandy utilizou as redes sociais, nesta quarta-feira (19), para celebrar o aniversário de sua mãe, Noely Lima, que está completando 64 anos. Em seu Instagram, a cantora publicou um texto se declarando para a matriarca.

fotogaleria

"Hoje é dia da minha rainha! Mãe mais linda do Universo, grande inspiração. Mãe, desejo, do fundo do coração, que você tenha um começo de ciclo leve, sereno, feliz. Que você possa colher tudo de lindo que planta no mundo e no meu coração. Obrigada por ser tudo é. Te amo", escreveu na legenda da publicação.

Lucas Lima, ex-marido de Sandy, fez questão de elogiar a aniversariante. "Noelynda", afirmou, seguido de um emoji de coração. "Achei que fosse a Sandy! O tempo para ela não passa", destacou uma seguidora. "Amo a personalidade dela. Uma linda mulher", ressaltou outra.

Confira: