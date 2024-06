Carolina Dickmann aproveitando os dias de folga - Reprodução / Instagram

Carolina Dickmann aproveitando os dias de folgaReprodução / Instagram

Publicado 19/06/2024 16:52

Rio - Carolina Dieckmann, de 45 anos, chamou a atenção da web em uma publicação feita nesta quarta-feira (19), em seu perfil no Instagram. Nas fotos, a atriz posa usando um biquíni colorido e um chapéu de palha, em meio a imagens das praias.

Logo após a post, os internautas fizeram vários elogios à artista, usando palavras a partir da legenda feita pela mesma: "Do nada, mais um dia lindo". Um dos seguidores respondeu: "Do nada... Uma barriga saradaaaaa", escreveu um seguidor. "Do nada um cabelo mais curto. É linda", "Deusa", comentaram outros.