Fred Bruno anuncia saída do canal Desimpedidos - Reprodução / Instagram

Fred Bruno anuncia saída do canal DesimpedidosReprodução / Instagram

Publicado 19/06/2024 16:33 | Atualizado 19/06/2024 16:56

Rio - Fred Bruno anunciou sua despedida do "Desimpedidos" após nove anos. Em uma publicação nas redes sociais, ele comunicou sua saída do canal no YouTube, que conta com quase 10 milhões de inscritos.



"Hoje venho comunicar que estou de saída do Desimpedidos, o lugar onde o Bruno virou Fred e que todos os sonhos inimagináveis se tornaram realidade", escreveu o youtuber.

fotogaleria

No vídeo compartilhado, o apresentador relembra a sua jornada, incluindo imagens nos estádios e encontro com astros do futebol, em especial com Cristiano Ronaldo. "Parece que tudo foi um grande sonho, mas hoje o menino que ousou sonhar, vai encerrando a sua trajetória no 'Desimpedidos', com a total certeza de que o seu dever foi cumprido, mudando a sua vida e a vida de muita gente", narrou.Ainda no post, o influenciador agradeceu o apoio e informou que fará mais vídeos ao longo da semana. "Para nos despedirmos em grande estilo", disse Fred, completando a publicação com uma mensagem: "Permitam-se sonhar, pois eu nunca deixei de acreditar que isso um dia aconteceria, afinal parecia um absurdo, algo totalmente distante, mas aconteceu e hoje estou aqui e muito orgulhoso não só da conquista final, mas sim de todo passo que foi dado até este dia".O perfil do Instagram do programa também se pronunciou sobre o anúncio, divulgando um cronograma de despedida em um post e uma explicando "em termos futebolísticos" o que significa a saída do youtuber: "O Messi se despedindo do Barcelona; O Reus se despedindo do Borussia; o Totti se despedindo do Roma; o Cr7 se despedindo do Real Madrid", elencou, acrescentando na legenda: "Bem amigos, terminou! Jamais vamos esquecer todas as histórias que construiu por aqui @fred. Você fez (e vai continuar fazendo) história", finalizou.