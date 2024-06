Ana Hikari - Reprodução / Instagram

Ana HikariReprodução / Instagram

Publicado 19/06/2024 16:47 | Atualizado 19/06/2024 16:52

Ana Hikari, de 29 anos, que está no ar como a Mila de "Família É Tudo", da TV Globo, desabafou nesta terça-feira (18) sobre uma situação que viveu no trabalho. Através do Stories no Instagram, a atriz contou que foi chamada de "japonesa" por outro funcionário e fez um longo desabafo de como isso é algo que incomoda a ela e a outros descendentes de imigrantes asiáticos.