Léo Santana questiona presença de algumas músicas no ranking do SpotifyReprodução / Youtube

Publicado 19/06/2024 15:09 | Atualizado 19/06/2024 15:22

Rio - Léo Santana, de 36 anos, questionou durante entrevista divulgada no última segunda-feira (10) ao "Brito Podcast", os parâmetros que fazem, hoje, uma música chegar ao primeiro lugar das paradas do Spotify. Na visão dele, as posições mais altas dos charts deveriam refletir aquelas canções que estão sendo massivamente tocadas, reproduzidas, comentadas e na boca da galera, porém ele diz que não vê acontecendo isso.

"Acabou que virando uma parada muito mais de dinheiro do que resultado do povo na rua", refletiu.



"Canções que têm batido número 1, mas que eu nunca ouvi. É diferente você ouvir um número 1 do país que a p*rra tá sendo executada de verdade. Tem canções que apareciam no Top 1 que eu ficava 'desculpa, mas de quem é?'. Não é desmerecer nem desfavorecer o trabalho, mas é porque eu realmente não ouvia", disse ele, citando algumas canções de seus últimos sucessos, como "Zona de Perigo" e "Posturado e Calmo".



