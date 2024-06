Sasha Meneghel se declara no aniversário do marido, João Lucas: Completamente apaixonada - Reprodução / Instagram

Publicado 19/06/2024 13:35 | Atualizado 19/06/2024 13:38

Rio - A estilista Sasha Meneghel utilizou as redes sociais, nesta quarta-feira (19), para se declarar no aniversário do marido. O cantor João Lucas, que completa 24 anos, recebeu uma homenagem da mulher com texto, fotos e vídeos do casal. Os dois estão viajando juntinhos pelo Japão.



"Meu João, é tão fácil e gostoso te amar! Meu maior presente é poder deitar no seu peito e chamar de casa. Sou completamente apaixonada por você... pelo seu sorriso, cheiro, abraço, beijo e mais ainda pelo seu coração precioso. Eu sou a mulher mais sortuda desse mundo por poder dividir todos os dias com você! Feliz aniversário minha paixão, meu amor, parceiro e melhor amigo! Te amo mais que ontem e menos que amanhã", escreveu a filha da Xuxa na legenda da publicação do Instagram.