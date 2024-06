Ex de Andressa Urach, Thiago Lopes acusa Luciano Huck de sexualizar crianças - Reprodução / Instagram

Publicado 19/06/2024 09:05 | Atualizado 19/06/2024 09:38

Rio - Ex-marido da Andressa Urach, o empresário Thiago Lopes utilizou as redes sociais, nesta segunda-feira (17), para acusar Luciano Huck de "sexualizar crianças", depois que o apresentador se pronunciou contra o Projeto de Lei que equipara aborto a homicídio Thiago compartilhou nos stories do Instagram uma matéria com o título: "Grife de Luciano Huck se desculpa por camiseta infantil com estampa 'vem ni mim'”. "Sexualiza a criança. Depois é só abortar”, escreveu o empresário na publicação.