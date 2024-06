Totia Meireles e Vera Fischer - Anderson Bordê / Agnews

Publicado 19/06/2024 08:08 | Atualizado 19/06/2024 08:47

Rio - Vera Fischer e Totia Meireles foram algumas das celebridades que prestigiaram a estreia vip do musical "Querido Evan Hansen", no Teatro Multiplan, na Zona Oeste do Rio, nesta terça-feira (18). No local, as duas deram boas risadas e posaram juntinhas para fotos.