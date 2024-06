Premiado musical da Broadway, Querido Evan Hansen chega ao Rio - Divulgação/ Everaldo Rodrigues

Premiado musical da Broadway, Querido Evan Hansen chega ao RioDivulgação/ Everaldo Rodrigues

Publicado 19/06/2024 06:00

Rio - Pressão da vida virtual, ansiedade e depressão. Esses são alguns dos temas do espetáculo "Querido Evan Hansen", que está em cartaz no Teatro Multiplan, no Shopping Village Mall, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O musical da Broadway, que conquistou seis prêmios Tony, além de um Grammy, traz emoção para a plateia carioca.



"É uma história bem emocionante. Sinto que todas as pessoas podem se identificar de alguma maneira com algum aspecto da história. A peça fala sobre pertencimento, aborda temas delicados como saúde mental e relacionamentos, tanto amorosos quanto entre pais e filhos", afirma o ator Gab Lara, de 28 anos, que interpreta o protagonista do espetáculo, Evan Hansen.

fotogaleria

Dirigido por Tadeu Aguiar, com direção musical de Liliane Secco e produção geral de Renata Borges Pimenta e Eduardo Bakr, a obra conta a história de Evan, um estudante com transtorno de ansiedade e que se sente invisível no meio de seus colegas, até que uma pequena mentira o coloca no centro das atenções.



Vivendo seu primeiro protagonista, Gab relembra como foi o convite para interpretar Evan nos palcos. "Participei de um intenso processo de audições, para as quais eu me dediquei inteiramente. Foram meses de estudo e muita dedicação. Quando recebi a notícia de que tinha sido aprovado, fiquei extremamente feliz. É muito recompensador quando vemos nosso trabalho sendo reconhecido, quando uma equipe inteira acredita que você é capaz de entregar aquilo que o personagem exige", afirma o ator, que também atuou no musical "Clube da Esquina - Os Sonhos Não Envelhecem".



Grande elenco



Além de Gab, "Querido Evan Hansen" conta com veteranos da dramaturgia, como Mouhamed Harfouch, e Vannessa Gerbelli, que são conhecidos em produções na televisão. Mouhamed atuou na novela "Orfãos da Terra" (2019) e Vannessa em "Mulheres Apaixonadas" (2003), por exemplo.



Na peça, a atriz vive a mãe do protagonista, Heidi Hansen. "É uma mulher contemporânea, mãe solo, que tem que dar conta do trabalho, da casa e do filho. Ela trabalha como enfermeira enquanto faz faculdade à noite e acaba deixando a desejar em casa, como tantas mulheres de hoje", conta.



Os atores Flavia Santana, Hugo Bonemer, Gui Figueiredo, Tati Christine e Thati Lopes completam o elenco. Apesar de ser marcada pelo humor na TV, Thati garante que o público pode esperar muita emoção na produção. "Uma peça comovente, inspiradora, que se reconhece em algum lugar, como filho, como pai, como mãe, nas situações da vida, de relação com o outro. Então, é uma peça que chega muito rápido porque você se vê ali", declara a atriz, que vive a personagem Zoe Murphy.



Intérprete de Jared Kleinman, amigo do protagonista, o ator Gui Figueiredo fala sobre os desafios da peça. "Um dos maiores desafios foi encontrar o tom certo para contar essa história. A direção do Tadeu nos permitiu criar e explorar o universo de cada personagem, e isso foi um presente. A parte criativa do processo, apesar de ser a mais desafiadora, é também a mais empolgante no ofício do ator", pontua.

Saúde mental e redes sociais

Um dos pontos abordados pela peça, a saúde mental tem se tornado, cada vez mais, uma pauta importante, principalmente com o uso das redes sociais. "Acho que finalmente estamos preparados no Brasil para falar sobre saúde mental sem piadinhas. Se antes tratávamos as pessoas como 'maluquinhas', depreciando e excluindo, hoje entendemos que perder a saúde mental é um risco que todos corremos ao longo da vida e o tema exige sensibilidade e delicadeza. Uma equipe criativa sensível como essa que Tadeu reuniu era o que 'Querido Evan Hansen' precisava para passar a mensagem com firmeza e doçura", diz Hugo, intérprete de Connor Murphy, irmã de Zoe.

"Nunca foi tão importante. Estamos vendo nossas crianças com dificuldades de interação, ansiosas, deprimidas. Isso ocorre pelo estilo de vida, mas também porque seus pais adoecem antes deles. Burnout, síndrome do pânico e por aí vai… Nunca foi tão estressante ser um cidadão", destaca Vannessa.

E como manter a saúde mental em um mundo de tantas exposições na internet? "É importante ter atividades fora das redes sociais que te empolguem e motivem. Ir ao teatro, por exemplo, é uma experiência especial de troca humana, para acessar sensações e reflexões de forma mais profunda, a emoção do ator no palco te atravessa de uma forma diferente do que uma tela poderia fazer. A arte é sempre uma boa escolha para cuidar da saúde mental em meio aos infinitos estímulos da internet", opina Gui.

Thati, por sua vez, conta que não costuma focar tanto em suas redes sociais. "Eu tenho uma relação muito boa assim de questão de falar diretamente de redes sociais com saúde mental. Eu não tenho muito isso de expor minha vida e estar nas redes sociais me importando com seguidores e coisas. Acho até que eu deveria fazer isso um pouquinho mais por ser uma pessoa pública (risos). Mas eu lido muito bem com isso, sei dividir muito bem. Eu realmente prefiro muito mais a vida real", relata.

"Querido Evan Hansen" fica em cartaz até o dia 7 de julho no Teatro Multiplan, com sessões quintas e sextas, às 20h, sábados, às 18h e domingos, às 16h. Depois, a produção segue para São Paulo.