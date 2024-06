Filipe Ret se emociona ao receber surpresa de aniversário da namorada - Reprodução / Instagram

Filipe Ret se emociona ao receber surpresa de aniversário da namoradaReprodução / Instagram

Publicado 20/06/2024 11:42

Rio - O cantor Filipe Ret completou 39 anos , na quarta-feira (19), e se emocionou com a surpresa que a namorada, Agatha Sá, preparou para ele. A influenciadora digital mostrou no Instagram os preparativos e o rapper caindo no choro após receber a homenagem."Disse que nunca ganhou café na cama. Choramos juntos", escreveu Agatha. O gesto romântico contou com sacolas de presentes e uma mesa decorada com vela, balão em formato de coração e um cartão escrito "Você se acha o gostosão? Parabéns, eu também acho". O cardápio foi escolhido com base em algumas das comidas favoritas do casal: croissant de Nutella, ovo mexido, pão na chapa, rabanada e café.

Eles também aproveitaram o dia juntinhos com um passeio pela Lagoa Rodrigo de Freitas. "Ele sempre me apresentando a cidade", escreveu a influenciadora no vídeo onde o cantor aparece mostrando onde ficam alguns bairros do Rio. Ao chegarem em casa, Ret foi surpreendido com uma festa. A celebração contou com balões, um bolo com a imagem do artista e outros convidados. O casal está junto desde junho do ano passado.