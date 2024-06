Caetano Veloso parabeniza Chico Buarque - Reprodução do Instagram

Caetano Veloso parabeniza Chico BuarqueReprodução do Instagram

Publicado 19/06/2024 09:28 | Atualizado 19/06/2024 09:46

Rio - Ícone da música brasileira, Chico Buarque completa 80 anos de vida, nesta quarta-feira (19), e os amigos e admiradores do cantor não deixaram a data passar em branco. Em publicações feitas nas redes sociais, algumas celebridades festejaram o dia especial e prestaram homenagens ao artista, que é dono de canções como "Iolanda", "A Barca", "João e Maria" e "Folhetim".

fotogaleria

Caetano Veloso compartilhou, no Instagram, um vídeo mostrando vários momentos ao lado de Chico e escreveu: "Vi Chico divino desde o começo. Nunca deixei de amar. Seu lirismo, sua prosódia, seu melodismo, tudo. Li todos os livros dele. Gostei muito de todos e achei Budapeste genial. Chico Buarque, bem-vindo aos 80!".

Na mesma rede social, outros artistas enviaram mensagens ao aniversariante do dia. "Feliz de um país que tem um artista como Chico! Feliz aniversário e obrigado por tanto!", agradeceu o ator Mouhamed Harfouch. "Mil Vivas", comentou a apresentadora Astrid Fontenelle. "Ídolo de uma vida inteira! Muitas felicidades", declarou a cantora Teresa Cristina. "Parabéns, Chico! Muita saúde e alegrias", desejou a atriz Inês Viana.

A atriz Patricia Pillar também exaltou o artista. "Chico, queridíssimo! Que alegria é poder comemorar seus 80 anos! Um artista imenso, um ativista político e cultural, um ser humano fundamental que nos oferece o que há de melhor do nosso Brasil. Você construiu os mais lindos versos e as histórias mais apaixonantes... Entre malandros e saltimbancos; da Lapa a Budapeste; da luta política à boemia; do trabalhador urbano ao lavrador; do mais trivial cotidiano ao charme dos cabarés... Chico Buarque é tudo isso e vai além!", afirmou.

"Que privilégio é viver na mesma epoca que você! Quantos shows eu assisti! Quantas canções me inspiraram e quantos livros tive o prazer de ler, sempre tão originais e cheios de graça! E ainda tive a honra de estrear no cinema em um filme cujo roteiro era seu: “Para Viver Um Grande Amor". Que sorte a minha! Parabéns, Chico, pelos 80 e por tudo o mais! Saúde e paz! Obrigada", concluiu.

Veja outras homenagens:







Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Arnaldo Antunes (@arnaldo_antunes)







Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Gilberto Gil (@gilbertogil)







Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Pedro Bial (@pedrobial)







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Caetano Veloso (@caetanoveloso)