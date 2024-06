Artista Ney Matogrosso - Reprodução

Publicado 19/06/2024 20:31

Rio - O artista Ney Matogrosso publicou uma foto da mãe, Dona Beita de Souza Pereira, e frisou os 102 anos dela na legenda do Instagram, que recebeu elogios de celebridades e internautas pela vitalidade e comentários sobre a semelhança entre os dois nesta quarta-feira (19).

Regina Casé, Xande de Pilares, Astrid Fontenelle, Gringo Cardia e Fátima Bernardes foram alguns dos famosos que deixaram mensagens de carinho e celebraram a matriarca. O cantor compartilhou stories de uma fã, que colocou os dois lado a lado e escreveu: "A mãe com 102, o filho com 82. Um a cara do outro".

Em meio às comemorações de seus 50 anos de carreira, Ney Matogrosso vai ganhar uma cinebiografia especial para celebrar a sua trajetória. Batizada de 'Homem com H', a obra tem direção de Esmir Filho e traz o ator Jesuíta Barbosa como protagonista. As filmagens começaram em fevereiro, com locações em São Paulo e no Rio de Janeiro.