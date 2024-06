Maya Massafera fala sobre feminilização vocal - Reprodução / Instagram

Maya Massafera fala sobre feminilização vocalReprodução / Instagram

Publicado 19/06/2024 18:08 | Atualizado 19/06/2024 19:04

Rio - Maya Massafera explicou nesta quarta-feira (19) sobre o silêncio que tem mantido nos últimos tempos após fazer uma cirurgia de feminilização vocal. Através do Stories no Instagram, a influenciadora falou sobre o resultado negativo do procedimento. Ele revelou que apesar da cirurgia ter dado errado, ela está tomando muito cuidado e vai operar novamente.

"Quero começar falando que estou ótima e feliz da vida! Sobre a voz, realmente não deu certo, mas graças a Deus, só essa cirurgia entre todas que eu fiz deu B.O. Então estou no lucro!", iniciou.



"Tive que esperar 3 meses para refazer com toda a cautela necessária! Os 3 meses vão finalizar agora e eu já estou com cirurgia marcada aqui em SP e tá tudo ótimo!", contou.



Maya ainda tirou algumas dúvidas dos internautas. "'Por que não falo mesmo assim?' Minha voz muitas vezes não sai. Sabe quando vc esta muito rouca que as vezes sai e às vezes não sai. É tipo isso. Então eu decidi esperar e falar no meu tempo".



"E vou falar uma coisa e nao me leve a mal. ... rs... Mas Está fazendo muito bem pra mim não estar falando muito. Aprendendo a meditar, a não falar merda, a falar só o necessário!"



Ela ainda foi questionada se não quer voltar a falar e porque não tem auda de outras pessoas nesse processo. "Óbvio que quero [voltar a falar]! Mas como eu disse pra vocês, tenho que fazer no meu tempo e no tempo certo. É só pra deixar claro, o que eu fizer é de coração! Porque eu não sou política para me cobrarem nada! Mas eu ficando forte meu amor, vai ser com prazer e alegria que vou fazer o possível pra minha bandeira".



"Ainda temos uns 3 novos meses pra eu falar e tá tudo ótimo!! Eu estou feliz e focando no que me faz feliz! E assim que começar a falar, vocês vão ouvir tudo que querem e que é necessário. E quando isso acontecer eu vou estar 100% e pronta pra tudo", finalizou.