Lore Improta se emociona com apresentação da filha na escola - Reprodução

Publicado 19/06/2024 16:06

Rio - Lore Improta compartilhou, nesta quarta-feira (19), registros da primeira apresentação na escola da filha, Liz, fruto de seu relacionamento com Leo Santana. Em seu Instagram, a dançarina revelou que não conteve as lágrimas com o momento e declarou seu amor para a pequena.

"Primeira apresentação de Liz na escola e foi na festa junina! A mãe aqui não conteve as lágrimas… É tão incrível ver nossos filhos desenvolvendo, né? Liz cantou, dançou e até agradeceu o público. Sou mãe babona mesmo! Te amo muito, filha", escreveu na legenda da pubicação.

Nos comentários, famosos e anônimos se encantaram com o talento de Liz. "Chama o SAMU que eu estou desmaiada de amor", afirmou Ivete Sangalo. "Perfeita", disse Tatá Estaniecki. "Como herda, né? O ritmo está no sangue aí", ressaltou uma seguidora. "Os passinhos, minha gente! E a música na ponta da língua", pontuou outra.

Confira: