Internada, Bárbara Evans fala sobre cirurgias plásticas depois do nascimento dos filhosReprodução / Instagram

Publicado 19/06/2024 12:15 | Atualizado 19/06/2024 12:19

Rio - A influenciadora digital Bárbara Evans, de 33 anos, utilizou os stories do Instagram, na noite desta terça-feira (18), para falar sobre as cirurgias plásticas que realizou, enquanto estava internada no pós-operatório. A ex-'A Fazenda' deu à luz aos gêmeos Álvaro e Antônio em novembro do ano passado.

Ela contou que se submeteu a abdominoplastia, que retira o excesso de gordura e pele do abdome. Além disso, fez mamoplastia, para alterar o volume e o formato dos seios e lipoaspiração, que remove a gordura em diferentes áreas do corpo.

"Queria manter o tamanho e dar aquela levantadinha. Porque quem é mãe, sabe que o peito tende a cair, né? Não tem para onde a gente correr. Tirei essa gordurinha aqui da lateral, que quando a gente coloca o sutiã fica caindo, que é horrível também", disse a filha da Monique Evans sobre o procedimento nos seios.



A influenciadora digital revelou que a abdominoplastia foi maior do que o esperado, devido o tamanho da diástase. "Ele [o médico] até deu uma assustada, então teve realmente que abrir para costurar lá dentro do músculo, e também pela quantidade de pele que estava sobrando", comentou.



"Também aproveitei para fazer uma 'lipozinha' na barriga, normal, nada de mais [...] Tirei um pouquinho da parte interna da coxa e da 'bananinha', embaixo do bumbum, onde sempre tem aquela gordurinha que não é muito legal", falou. "Tirei aquela dobra que fica nas costas. E, por incrível que pareça, já tinha feito uma lipo há muitos anos e fiquei com uma gordura acumulada na região do cóccix [...] Tinha muita gordura ali", contou.



A criadora de conteúdo é mãe de Ayla, de 1 ano, e dos gêmeos, Álvaro e Antônio, que nasceram no dia 27 de novembro do ano passado. Os três são frutos do seu casamento com o empresário Gustavo Theodoro.