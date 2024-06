Isabella Santoni e Henrique Blecher, marido e mulher, nas ruas da Cróacia - Reprodução / Instagram

Publicado 19/06/2024 21:36

Rio - Os pombinhos Isabelle Santoni e Henrique Blecher, que casaram no inicio do mês no Rio de Janeiro, compartilharam nesta quarta-feira (19) fotos em que estão curtindo juntos tanto a praia quanto os passeios em Dubrovik, no litoral da Croácia, marcando segundo carrosel do Instagram da lua-de-mel deles na Europa.

"Um pouco mais de Dubrovnik", escreveu a artista conhecida por viver Karina em "Malhação Sonhos". Turistando pela cidade cujos muros de pedra foram erguidos no século XVI, eles aparecem juntos tomando sorvete e posando, sorridentes, na rua.

A loira também aproveitou para tomar banho no Mar Adriático, margeado pela Itália, com um conjuntinho azul. Nos stories da rede social, o casal está em um iate e mergulha próximo a uma caverna marinha.

O empresário com quem Isabella juntou as escovas de dentes já foi casado com a atriz e cantora Emanuelle Araújo e tem uma filha de outra união anterior.