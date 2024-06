Lulu Santos comemora recuperação e agradece carinho dos fãs após doenças - Reprodução / Instagram

Lulu Santos comemora recuperação e agradece carinho dos fãs após doençasReprodução / Instagram

Publicado 19/06/2024 19:42

Rio - Lulu Santos, de 71 anos, agradeceu através das redes sociais, nesta quarta-feira (19) o carinho dos fãs após enfrentar várias doenças e receber alta médica. O cantor celebrou sua recuperação depois de passar por momentos delicados no início de junho, quando foi internado devido a complicações de um quadro de gastroenterite aguda, influenza A e também dengue.

fotogaleria

"Salve, pessoal. Estou aqui hoje exclusivamente para agradecer pela quantidade de mensagens de carinho, de conforto, de melhoras que eu recebi por ocasião desse combo de doenças que eu tive", disse o artista no vídeo."Foi estranho, foi duro, mas teria sido muito mais difícil sem esse carinho, sem essa vibração positiva, sem esse querer estar junto e bem. Fico muito agraciado. Me sinto muito privilegiado pelo seu amor e retribuo, obrigado", completou.Famosos comemoraram a recuperação do cantor. "Eu vejo a vida melhor no presente/futuro!", destacou Clebson Teixeira, marido de Lulu. "Você é maravilhoso", disse Caroline Trentini. "Te amamos, Lou", escreveu Di Ferrero. "Te amamos Mestre!", falou Samuel Rosa. "Que maravilha!!! Beijos mil", celebrou Patricia Pillar. "Te amo luluuuuuu", acrescentou Carolina Dieckmann.