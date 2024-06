Claudia Ohana reflete sobre autoestima aos 61 anos - Reprodução

Claudia Ohana reflete sobre autoestima aos 61 anosReprodução

Publicado 19/06/2024 16:51

Rio - Claudia Ohana publicou um vídeo, nesta quarta-feira (19), refletindo sobre autoestima aos 61 anos. Em seu Instagram, a atriz falou sobre aceitação e ressaltou que gosta de se cuidar, mas não para atender os padrões alheios.

"A medida que eu me olho no espelho aos 61 anos, eu vejo além das rugas e dos cabelos brancos que vão nascendo. É como se cada linha contasse uma história, uma jornada de autoconhecimento e aceitação. Eu gosto de me cuidar. Sim, gosto. Mas não para atender os padrões impostos pelos outros, não", ressaltou.

"Cuidar de mim é abraçar a minha singularidade, a minha essência que transcende qualquer expectativa externa. Nesse momento, preparo-me para enfrentar o mundo. Eu celebro a beleza de ser única", afirmou Claudia.

Nos comentários, a atriz recebeu diversos elogios. "Linda, parabéns! Inspiração, viu? Obrigada", disse uma seguidora. "Belíssima", afirmou outra. "Maravilhosa", declarou uma internauta. "Você falou tudo! A palavra mágica. Ser 'única', é isso que devemos ser e não querer seguir padrões de beleza, de comportamento. Você é linda exatamente assim como você é", ressaltou uma pessoa.

