Andressa Urach fala sobre briga pela guarda do filho caçula - Reprodução / Instagram

Andressa Urach fala sobre briga pela guarda do filho caçulaReprodução / Instagram

Publicado 16/06/2024 08:56

Rio - Andressa Urach compartilhou com os seguidores que tirou a tarde deste sábado (15) para visitar o filho caçula. Na briga pela guarda do menino, a criadora de conteúdo adulto publicou fotos sem mostrar o rosto da criança e desabafou sobre a disputa judicial.

fotogaleria

"Amo mais que a minha própria vida! Todo filho precisa da mãe. Vou lutar até o fim para ter ele! Questão de tempo. Espero de verdade que o juiz entenda que o filho precisa da mãe tanto quanto precisa do pai. Não sou chocadeira! Meus filhos são a minha vida. E as pessoas falam o que não sabem", desabafou Andressa nos Stories, do Instagram.

Desde o ano passado, o menino de 2 anos está sob a guarda do pai, Thiago Lopes. Apesar da briga judicial, frequentemente Andressa elogia o ex-marido pelos cuidados do filho. Os dois têm um acordo que proíbe a modelo de publicar fotos da criança nas redes sociais, para que a imagem dele não seja associada a conteúdos adultos. Andressa também é mãe de Arthur Urach, de 18 anos.