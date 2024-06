Ary Mirelle e João Gomes celebram mesversário do filho - Reprodução

Ary Mirelle e João Gomes celebram mesversário do filhoReprodução

Publicado 16/06/2024 18:45

Rio - Ary Mirelle e João Gomes celebraram, neste domingo (16), o mesversário do filho, Jorge, que está completando cinco meses. No Instagram, o casal compartilhou fotos do evento temático do "Ursinho Pooh" e encantou os seguidores.

fotogaleria

"5 meses do nosso ursinho Pooh", escreveu Ary na legenda da publicação. Para a ocasião, a família toda se transformou em personagens do desenho. A influenciadora apareceu com roupa do porquinho Leitão, João Gomes virou o Bisonho e o aniversariante posou vestido de Pooh.

Nos comentários, os internautas elogiaram os registros. "Jorge está uma misturinha perfeita de Ary e João", afirmou uma seguidora. "5 meses do neném mais lindo", disse outra. "Coisa mais linda", declarou uma pessoa.

Confira: