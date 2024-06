Gaby Amarantos desabafa após críticas por foto de biquini - Reprodução

Gaby Amarantos desabafa após críticas por foto de biquiniReprodução

Publicado 16/06/2024 18:00

Rio - Gaby Amarantos desabafou, neste domingo (16), após receber críticas por ter postado fotos de biquini em suas redes sociais. No Instagram, a cantora compartilhou um vídeo rebatendo as ofensas e afirmou que sempre que publica um registro mostrando o corpo, perde seguidores e recebe comentários maldosos.

"Gente, eu vim aqui para desabafar e para trazer essa reflexão. Por que que toda vez que eu posto uma foto minha de biquini, ali em um momento de autoestima com meu corpo que é real, as pessoas param de me seguir e me enchem de 'hate'? Se uma pessoa deixa de me seguir porque ela acha que a foto do meu corpo real feliz a incomodou, eu quero mesmo é que ela vá embora, ela não entendeu nada sobre o meu trabalho e sobre porque eu estou aqui", disse.

"Quando eu estou de roupa, falam que eu sou extravagante, exagerada. Quando eu estou de biquini, falam que eu estou me expondo e que eu não tenho vergonha na minha cara. Eu não estou querendo ofender ninguém, mas engraçado que quando é uma artista gringa que faz, aí ela é 'fashionista'. Se é uma mulher branca que faz, aí ela vira ícone. Quando um homem posta uma foto de sunga marcando com a sua garrafa pet ou com o seu 'pipo' aparecendo, essas mesmas pessoas estão lá aplaudindo", afirmou.

Gaby, então, revelou de quem costuma receber mais os comentários maldosos e reforçou que vai continuar postando fotos de biquini. "Sabe o que me entristece mais? É que são muitas mulheres que reproduzem esse discurso. Então, gente, para quem me segue aqui e ainda não entendeu que eu sou essa mulher livre que preza pela sua liberdade, eu vou dizer para vocês: sinto muito, mas eu vou continuar postando a minha 'rabazônia', o meu corpo, sem ter vergonha dele porque eu tenho muito orgulho de ser do jeito que eu sou e eu cheguei aqui por conta desse orgulho. E eu sei que isso também inspira muitas pessoas, e é a essas pessoas que eu quero agradecer o carinho e o apoio agora", explicou.

